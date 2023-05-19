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Medya Davutoğlu’nun tetikçisi bunun için harekete geçti! Elinden geleni ardına koyma bakalım
Medya

Davutoğlu’nun tetikçisi bunun için harekete geçti! Elinden geleni ardına koyma bakalım

Yeniakit Publisher
2023-05-19 15:57:00 -
Davutoğlu’nun tetikçisi bunun için harekete geçti! Elinden geleni ardına koyma bakalım

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

20 yılda Türkiye’ye çağ atlatan, 14 Mayıs seçimlerinde de halktan yine büyük bir teveccüh gören Tayyip Erdoğan’ın başarısını hazmedemeyen Ocaktan, "Eğer kimsenin kimseye parmak sallamadığı, (…) herkesin kendi inanç ve kimlikleriyle kardeşçe birlikte yaşadığı bir ülke istiyorsak 28 Mayıs’ta vicdanlarımızın sesini dinleyip ona göre karar vermeliyiz, aksi taktirde her şey için çok geç kalmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

 

 
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