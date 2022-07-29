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Medya Davutoğlu’nun tetikçisi bunu da yaptı! Haddini bil ulan edepsiz
Medya

Davutoğlu’nun tetikçisi bunu da yaptı! Haddini bil ulan edepsiz

Halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen imam Halil Konakçı Hocaefendi'yi hedef gösterenler kervanına Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki de katıldı. Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı dönemlerde süt dökmüş kediden farksız olan Beki, milletin inanç ve değerlerine vurgu yapan imama hadsiz sözlerle hakaretler etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 09:42:00 -
Davutoğlu’nun tetikçisi bunu da yaptı! Haddini bil ulan edepsiz

Halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen imam Halil Konakçı Hocaefendi'yi hedef gösterenler kervanına Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki de katıldı. Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı dönemlerde süt dökmüş kediden farksız olan Beki, milletin inanç ve değerlerine vurgu yapan imama hadsiz sözlerle hakaretler etti. İşte Karar gazetesindeki o pespaye yazının ilgili bölümü: 

"Hoca kostümüyle vaaz kürsüsünde oturmuş, başkalarının anasına, bacısına, karısına, kızına, kocalığına, babalığına, abiliğine dil uzatıyor.

Din adına konuşmak, camiden millete ağzına geleni söyleme hakkı verirmiş gibi.

 

(...) Ümmetin ahlak, namus bekçisi olarak "büyükleri adam etme"yi üstüne vazife alıyor, emir yağdırıyor sağa sola.

(...) Cami imamı değil, mahalle magandası konuşuyor sanki.

Hırtlık, hoca kılığına bürünerek kürsüye çıkmış, vaaz veriyor dersiniz...

(...) Ucuz istismara ve din kahramanlığı taslamalarına prim vermemek için, adını anmıyorum. (...)"

 

 

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