Davutoğlu'nun özgürlük istediği Demirtaş'a, Davutoğlu'na hakaretten ceza!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "özgürlük" istediği Selahattin Demirtaş, Davutoğlu'na hakaret suçundan cezalandırıldı.
Yeniakit.com.tr
Ahmet Davutoğlu'nun "özgürlük" istediği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük isteyen Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesi ile ceza aldı.
Yargıtay tarafından onandı!
Selahattin Demirtaş, 24 Aralık 2015 günü, Rusya ziyareti sonrası havaalanında basın açıklaması düzenlemiş, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret etmişti.
İki ayrı kamu davasının birleştirilmesi yapılan yargılama sonucunda; Demirtaş'a verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karar oy çokluğuyla alındı.