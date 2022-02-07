Davutoğlu’nun medya takımı ne yazacağını iyice şaşırdı! Bu muhalefetten bir cacık olmaz!

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert ‘Seçimi kim kazanır?’ başlıklı bugünkü yazısında ‘itiraf’ niteliği taşıyan ifadelere yer verdi.

Muhalefetin çıkmazını işte böyle anlattı!

Türkiye’nin yaşadığı sorunlara ilişkin Millet İttifakı ve paydaşlarının somut çözümler ortaya koyamadığına dikkat çeken Yusuf Ziya Cömert, şunları köşesine taşıdı:

“Millet İttifakı seçimi kazanırsa ya da İYİ Parti lideri Meral Akşener’in zaman zaman altını çizdiği gibi Millet İttifakı’nın belirlediği aday cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye nasıl yönetilecek? Hangi sorun, nasıl çözülecek? İttifakın bileşenleri arasında bu konuda bir mutabakat var mı?

Eğer kafa karıştırmayan, hele bir daha anlat, şurası nasıldı, gibi istifhamlara sebep olmayacak bir mutabakat varsa, bu mutabakat nasıl ve ne zaman ilan edilecek? Ekonomide nasıl bir yol takip edip memleketi düzlüğe çıkaracaksınız? Sadece finans politikalarıyla mı? Kürt sorununa hepiniz aynı mı bakıyorsunuz? Suriye konusunda hepiniz aynı mı düşünüyorsunuz? Bu gibi soruların Millet İttifakı tarafından henüz cevaplandırılamamış olması Cumhur İttifakı’nın en büyük avantajı.”

Trolleri eleştirdi fakat kendisinin ucuz bir ‘trol’ tarzında yazdığını unuttu!

Köşe karaladığı Karar’ın sahte fotoğraf üzerinden Süleymaniye Camii algısına da destek veren Yusuf Ziya Cömert, “Kendi oğluna, kızına kuruş kuruş okul harçlığı vermeye uğraşırken bazı imtiyazlı talebelere garip-gurebanın cebinden çıkan paralarla milyonluk burslar tahsis edilmesini, kötü enerji yönetimi yüzünden fabrikaların kapısına kilit vurulmasını veya Isparta’da elektriğin iki gün boyunca kesilmesini de… Hatta Süleymaniye’nin önüne dikilen vakıf betonunu da… Troller ya da fanatikler gibi davranmazlar.Bunları… Bütün iyi ve kötü, doğru ve yanlış işleri alt alta toplarlar, söyleyeceklerini sandığın başında söylerler. Şu anda kimse o insanların seçim günü ne söyleyeceğini bilmiyor.” şeklinde yazdı.







