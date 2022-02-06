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Medya Davutoğlu’nun Karar’ı, ‘Hadi İnşallah’ diyerek nefret kusan o editörü kovdu!
Medya

Davutoğlu’nun Karar’ı, ‘Hadi İnşallah’ diyerek nefret kusan o editörü kovdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Hadi İnşallah” diyerek nefret saçan editör Özge Kar’ın Karar’daki işine son verildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:19:00 -
Davutoğlu’nun Karar’ı, ‘Hadi İnşallah’ diyerek nefret kusan o editörü kovdu!

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak “Hadi İnşallah” ifadesini kullandı. Editör Kar, daha sonra tweeti silerek hesabını kapattı.

Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.

Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.

 

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