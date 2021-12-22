Davutoğlu'nun hafız yazarı, "nas"ı beğenmedi

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan "hafız" yazar Mehmet Ocaktan, Türkiye’nin ‘nas’ üzerinden bir ekonomik model tartışması yapmasını doğru bulmadığını yazdı...

"Ekonomide felaket görüntülerinin yaşandığı şu günlerde çok doğal olarak siyasetçilerden bireylere kadar herkes ‘ekonomist’ oldu. Ama aynı zamanda dini terimler konusunda da epey bir mesafe aldığımızı söylemek mümkün.

Gelişmiş ülkelerin ekonomide büyük hedefleri konuştuğu, bilimsel gelişmelerde, biyoteknolojide önemli mesafeler aldığı bir dünyada Türkiye’nin ‘Nas’ üzerinden bir ekonomik model tartışması yapması doğrusu çok anlaşılabilir bir durum değil. Ama vakıa bu ve sokaktaki insan bile ekonominin ‘Nas’a göre düzenlenip düzenlenmeyeceğini konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas’ konusundaki görüşü son derece net: "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!” Bu çerçevede Nas kavramının yanlış kullanıldığının da altına çizmek gerekiyor. “İslami ilimlerde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir.” /İslam ansiklopedisi/

Peki AK Parti iktidarı geçmişte ekonomide sağladığı başarı hikayesine rağmen, kendisini inkar ederek 19 yıl sonra neden böyle bir noktaya geldi?

Çünkü artık ekonominin evrensel kurallarına riayet etmiyor. Bu yüzden de ekonominin kontrolünü tümüyle kaybetmiş durumda ve her gün farklı bir arayış içine girerek deneme-yanılma yoluyla durumu idare etmeye çalışıyor. (...)"