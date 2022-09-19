Davutoğlu'nun "hafız" tetikçisinden Diyanet'e iğrenç iftira! Yavaş ol utanmaz herif

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bir fetva üzerinden söz konusu kuruma akıl almaz bir iftira attı. İşte Ocaktan'ın "Yuh artık" dedirten o yazısının ilgili bölümü:

"(...) Diyanet İşleri Başkanlığı ne iş yapar bu ülkede?

Ülkede yaşanan acılara, yoksulluklara, yolsuzluklara, hukuksuzluklara Diyanet’in söyleyeceği bir sözü yok mudur?

Diyanet de iktidarla birlikte ‘başka bir evrende’ yaşıyor olmalı ki bunca ahlaki çürümeye ve yozlaşmaya kulaklarını tıkamayı tercih ediyor anlaşılan.

Evet Diyanet’in gerçekten çok daha önemli işleri var, insanlara dini ve ahlakı telkin etmek yerine, her gün yeni fetvalar üreterek ahlakın çok da önemli olmadığını anlatmaya çalışıyor. Mesela bir vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na şöyle bir soru soruyor: “Düğünlerde bir süre takıp sonra geri vermek üzere kolye, bilezik gibi altının kiralanması caiz midir?”

Fetva aynen şöyle: “Altın kolye, bilezik gibi ziynetin (süs eşyasının), bozdurulmadan bizzat kendisini (aynını) geri vermek şartıyla düğün gibi münasebetlerde kullanmak için kiralanması caizdir ama kendini olduğundan varlıklı göstermek ahlaki değildir."

Kısacası Diyanet bu fetva ile yapılan işlemin ‘ahlaki’ olmadığını söylemesine rağmen ‘caizdir’ diyerek çok açık bir şekilde insanları ikiyüzlülüğe teşvik ediyor. Vatandaşın sorusu gereksiz, hatta cahilane olabilir, burada vahim olan Diyanet’in ‘ahlak’ kavramını önemsizleştirmesidir. (...)"