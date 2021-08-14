Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan'ın DEVA'sı kavgaya tutuştu!

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'un, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu suçladığı konuşma, Gelecek Partisi'nde tepkiyle karşılandı.

Muhalefetin iktidar hırsı uğruna sürekli mültecileri hedef göstermesinin ardından Altındağ’da provokasyon patlak verdi. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucu Suriyeli Yahya Abdo, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı bıçaklayarak öldürdü.

Suriyelilerin evleri taşlandı

Ölüm haberinin ardından provokatif söylemlerde bulunan siyasilerden de cesaret bulan mahalleli, olayla ilgisi olmayan Suriyelilere ait evleri taşladı. Suriyeli küçük bir kız çocuğu, başına aldığı taştan dolayı kanlar içinde kalarak hastaneye kaldırılırken olaylarda 148 kişi gözaltına alındı.

Mülteciler yapılan provokasyonla hedef haline getirilmeye çalışılırken DEVA Partisi ile Gelecek Partisi kavgaya tutuştu.

DEVA Partili Başkan Ahmet Davutoğlu'nu suçladı

Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu DEVA Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, yaptığı konuşmada göçmenlerin sorumlusu olarak eski Başbakan ve Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu gösterdi.

Erol şu ifadeleri kullandı:

“Sağolsun Ahmet Hoca, bir bağırıp çağırmaya başladı. Daha evvel Cuma namazını Şam'da Emevi Camisi'nde kılacağız dedi. Başımıza öyle işler açtı ki... Bu memleketteki 6 milyon mültecinin, sığınmacının sebebi odur. Sanki memlekette cami yok. Şam'da Cuma'ya gideceğiz."

Gelecek Partisi'nden yanıt geldi

DEVA Partili Erhan Erol’un sözlerine Gelecek Partisi’nden yanıt gecikmedi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Erol'a verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Dakika bir gol bir Sn. Erhan Erol... Google’layarak “Emevi Camii sözünün Ahmet Davutoğlu’na ait olmadığını” iki saniyede öğrenebilirdiniz. Genç bir danışman ile çalışmanızı tavsiye ediyorum."

"Bu ne cehalet"

DEVA Partisi'nin kurucu İstanbul İl Başkanı olan ve geçen günlerde görevden alınan Cengiz Sunar da Erol'u eleştirdi.

Sunar, "Bu ne cehalet, ne nezaketsizliktir böyle? O söz hocaya ait değil, evvela bunu öğrenin. Bize karşı nezaketsizliğinize eyvallah dedik geçtik de başka biri mi kalmadı genel başkanınızla aynı dönem kabinede çalışmış bir dönem başbakanlığını yapmış Hocayla uğraşıyorsunuz?" dedi.

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