Davutoğlu'nun gazetesinde Karamollaoğlu'na ayar

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Maalesef Suriye’yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti iktidarı attı" sözlerine çok sert tepki gösterdi. Albayrak, Karamollaoğlu'na "Nasıl diyebiliyor bunu? Hakikate nasıl zulmedebiliyor böyle?" diye sorduktan sonra özetle şunları kaydetti:

"Esed rejiminin yeri göğü inleten vahşeti, kıyl ü kâl mesabesindeymiş demek!

Olayların en başından itibaren Esed rejimini vahşet yolunda yürümeye teşvik eden ve bu yolda sonuna kadar destekleyen İran’ın rolü de hikâyeymiş!

Onlara diyecek bir şey bulamayan -ve binlerce masum Suriyelinin katli Rusya’ya laf edemeyen- Karamollaoğlu, Suriye meselesinde 11 senedir AK Parti iktidarına yükleniyor.

Haksızca ve insafsızca yükleniyor ha yükleniyor, yükleniyor ha yükleniyor…

Hızını alamadı ve sonunda haksızlığın dibini buldu işte. Suriye’yi karıştıran ve kan gölüne döndüren ilk adımları Türkiye atmış, AK Parti iktidarı atmış!!!

Dikkat buyurun; “Şiarımız hakkı üstün tutmaktır” diyen adam söylüyor bunu. Sözün bittiği yer."