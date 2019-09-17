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Davutoğlu’nun eski danışmanından olay çağrı! ‘Babacan bağımsızlığını ilan etmezse…’

Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanı Atılgan Bayar’dan, Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken paylaşım geldi.

17 Eylül 2019 Salı 16:27
Davutoğlu’nun eski danışmanından olay çağrı! ‘Babacan bağımsızlığını ilan etmezse…’

Ahmet Davutoğlu’nun bir zamanlar danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Bayar, yeni parti çalışmalarını sürdüren Babacan'a Abdullah Gül'le ilgili bir çağrı yaptı.

MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ve ekibinin istifa etmesinin ardından AK Parti'de istifa haberleri devam ediyor.

Aralarında eski milletvekilleri ve eski il başkanlarının da olduğu birçok isim partiden istifa etti. Yeni parti çalışmaları ve gelişmeler gündemi meşgul ederken Ahmet Davutoğlu’nun bir zamanlar danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Abdullah Gül’ün sesidir’

Paylaşımlarında Davutoğlu ve Babacan’ın eleştiren Bayar ''Babacan bağımsızlığını ilan etmezse Abdullah Gül’ün sesidir. Ve Gül’ün millette karşılığı yoktur’’ dedi. Bayar, Davutoğlu’nun partisinin ise ölü doğduğunu belirterek şu Tweetleri attı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:27
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YORUM YAZ

  • abidin kayaabidin kaya20 dk önce
    altına imzamı atarım. gül demek vefasızlık demek, nankörlük demek halkın nazarında.AK Partinin 70'ini devirmiş eski bakanlarını toplayarak yeni partiyi kurtaramazsınız.70'ini devirmiş eski bakanlar kendi köylerine muhtar dahi seçilemezler.

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