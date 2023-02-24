Davutoğlu'nun adamının şirazesi hepten kaydı! Erdoğan'a böyle saldırdı

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin "göstermelik" genel yayın yönetmeni İbrahim Kiras, Türkiye düşmanlarının bile hakkını teslim ettiği AK Parti ve Tayyip Erdoğan'la ilgili akıl almaz ifadeler kullandı. Dünyanın en usta siyasetçileri arasında gösterilen Erdoğan'ın "bağırıp çağırmaktan başka bir şey bilmediğini" iddia edebilecek kadar şirazesi kayan Kiras, gerçeklere gözlerini ne denli kapadığını ortaya koyduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Başka yol bilmiyorlar. “Deprem koordinasyonu” denilince deprem bölgesine gidip muhaliflere oradan bağırıp çağırmayı anlıyorlar mesela. (...)

Kimileri iktidar kanadının böyle bir zamanda bile dilini sertleştirmeyi tercih etmesini, hakaretlerin dozunu artırmasını, hatta düpedüz sövgü aşamasına geçmesini “Seçime doğru kamuoyu üzerinde baskıyı arttırma niyeti” olarak anlıyor. Oysa bu tutumun kendilerine fayda sağlaması imkânsız. Ama “siyaset olarak” başka yol bilmiyorlar, başka türlü davranmayı beceremiyorlar. Asıl sorun bu."