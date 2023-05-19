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Siyaset Davutoğlu'nu şoke eden istifa! En yakınındaki isim uzunca bir mektupla görevinden ayrıldı
Siyaset

Davutoğlu'nu şoke eden istifa! En yakınındaki isim uzunca bir mektupla görevinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 18:56:00 -
Davutoğlu'nu şoke eden istifa! En yakınındaki isim uzunca bir mektupla görevinden ayrıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Abdullah Teber, yzdığı mektupla görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladıç

Gelecek Partisi Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber, partisindeki tüm görevlerinden istifa etti.

Teber istifasını yazdığı mektupla duyurdu. "Geçirdiğimiz onca zamandan sonra, adaletin, liyakatin çok da benimsenmediğine şahit oldum" diyerek Gelecek Partisi'nin gerçek yüzünü ifşa eden Abdullah Teber, istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

'Telefonlarıma çıkmadı'

Ahmet Davutoğlu'nu aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen Teber, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Ülkede seçilmiş son Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaşadığı adaletsizlik ten ötürü, fikir ve dünya görüşlerimiz ne kadar ayrı da olsa, sessiz kalmamak adına, 2019 yılında kurduğu Gelecek Partisinin kurucular kurulunda görev aldım. Amacım uğradığı hukuksuzluğa sesli destek vermekti. Neticede, adaletten mahrum bırakılmış birisi olarak, adaleti en çok savunacak kişidir diye düşündüm, kullandığı enstrüman adaletten ve liyakatten başka bir şey olmaz diye düşündüm. İş hayatımdaki yoğunluğumu bir kenara bırakarak, yılların verdiği tecrübe ve birikimim ile, adaletin vuku bulacağına inandığım parti ile yol almaya başladım.

Fikirleri, kültürleri, eğitimleri, yaşları, cinsiyetleri, farklı 152 kişi olarak çıktığımız yolda, ben önce adalet, sonra liyakat desturu ile hareket ettim ve tüm ekip arkadaşlarımın da Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dahil böyle olduğunu düşündüm. Fakat geçirdiğimiz onca zamandan sonra, adaletin, insanın umutlarının boşa harcandığını gördüm. Aslında, en çok karşı çıktıkları, en çok istemediklerinin, adalet ve liyakat olduğunu gördüm. Son seçimlerde görüldüğü üzere, adam kayırmaca, yandaş besleme, eş, dost, akraba derken liyakatin ve adaletin unutulduğu, emeğin, zamanın, yılların ve onca insanın umutlarının boşa harcandığını gördüm.
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Kurucular kurulu üyesi olarak, üzerimde seçmene, üyelere, benim gibi düşünen mesai arkadaşlarıma karşı, kendimi sorumlu hissederek, bazı şeyleri düzeltmek, anlatmak istediğimde Ahmet Davutoğlu’na ulaşamadım.

Onca insana karşı, hata yapılmasına izin vermeyeceğimi bilen, adil ve hakkaniyetli olunması konusunda söylemlerim olacağını bilen Genel Başkan, telefonlarıma çıkmadı, toplantı taleplerimi karşılıksız bıraktı. Neticede; insanların kendine olan inancını, beklentisini karşılayamadı, hayal kırıklığına uğrattı. Kendini ve birçok yakınını kurtarma pahasına partiyi ve partiye inananları ve dahi, ülkeyi yarı yolda bıraktı.

Kuruluşundan bugüne memleketin her yerinden benim için, bu partiye mesai , emek ve para harcayan tüm yol arkadaşlarıma hakkınızı bana helal etmenizi istiyorum. Genel Başkana olan inancımı kaybettim, adaletli ve liyakatli bir tutumu olacağına inanmadığımdan dolayı,

Genel başkan danışmanlığından , Parti Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum.

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