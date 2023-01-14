Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya sırtını döndü! “Her parti kendi yoluna”

6'lı masanın 10'uncu toplantısından sonra ortaya çıkan 'yetki krizi', ittifakı dağılmanın eşiğine getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, kapısını araladığı yetki krizi tartışmaları gün geçtikçe büyüyor. Davutoğlu'nun masayı terk etme tehdidi sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 6'lı masayı terk etme resti çekti.

KRİZ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, olası bir seçim zaferlerinde Cumhurbaşkanının sözlerini dinlemediği takdirde, "Dediği anda kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. Ve o cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitme zorunda kalır." sözlerinin başlattığı tartışma her geçen gün başka bir boyuta evriliyor.

Muhalif medyanın oy oranları üzerinden kendisini eleştirmesi sonrası, "Bu çok bilmişler şunun oy oranı bu desin mesela biz çıkalım masadan. Saadet Partisi'nin oy oranına bakılsın, Demokrat Parti'ni oy oranına bakılsın, bir ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız?" tehdidini savurmuştu.