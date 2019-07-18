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Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’

Youtube üzerinden yapılan bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurmak için AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı yayında Ali Babacan ve Abdullah Gül hakkında bomba açıklamalar yaptı. Yeni kurulacak partiye davet edilmeyen Ahmet Davutoğlu, Babacan konusunda hayal kırıklığı yaşamış görünüyor.

Canlı yayında 'Partiden ayrılma opsiyonunuz masada duruyor. Peki, Babacan ve Gül ile arkadaşları bu kararı aldılar. Neden onlarla birlikte değilsiniz?' sorusuna Davutoğlu’nun verdiği cevap şöyle oldu:

Şimdi, Sayın Gül ve Babacan bir parti kurma konusunda bir irade beyan ettiklerini ben duymadım. Babacan ile aramızdaki hukukun ölçüsü yoktur. Hep bir güven ilişkisi oldu aramızda. 1 Kasım’da ısrarla olmasını istediğim arkadaşlarımızdan biriydi. Çünkü Türkiye'nin Babacan gibi arkadaşlara ihtiyacı var. Yetişmiş devlet adamlarından bir kişiyi bile ihmal veya israf etmek bir milletin yapabileceği en ağır israftır. Hakkında herhangi bir olumsuzluk olmayan bir devlet adamının gitmesi en büyük israftır. Ali Beye bakışım budur.

Babacan ile beraber olabilme için elimden geleni yaptım

1 yıl içinde çok istişarelerde bulunduk. Manifestoyu birlikte açıklamak isterdim. Muhtemelen Babacan benim manifestomu okuduğunda kendisi de imza atacak nitelikte görmüştür diye düşünüyorum. Ben beraber olabilmek için elimden geleni yaptım. Şu anda da bu bir süreçtir. Önümüzdeki dönem neyi gösterir bilemem.

Bu soruyu Ali Beye sormakta da fayda var 'neden birlikte değilsiniz' diye...

‘En son manifestomu açıkladıktan sonra görüştük. Soruşturma başlatıldığında da aradım destek verdim. O da beni bayramda aradı. Dostane bir görüşme oldu.’

'Ali Bey'e dedim ki... seçimler öncesinde Ali Beye Türkiye'yi 31 Mart'tan sonra kritik bir dönem beklediğini, herkesin konuşması gerektiğini, Türkiye duvara çarptıktan sonra konuşmanın geç olacağını, hepimizin yanlışları birliklikte söylememiz gerektiğini, bu konuda her fikre açık olduğumu söyledim. O süreç içinde bir yıl içinde çok istişarelerde bulunduk.

Beni neden istemiyorlar bilmiyorum

Açıklamalarına devam eden Davutoğlu, ‘Ali Babacan ve Abdullah Gül ile neden beraber olmadığımızı bilmiyorum. Aramızdaki ayrılık, genel başkanlık ya da aradaki görüş ayrılığı sebebiyle de değildir.'

Nedir peki? Sorusuna cevap veren Davutoğlu, ‘Ben de bilmiyorum. Ve anlam veremiyorum’ dedi.

'Sizi İslamcısınız diye istemiyorlar'

Davutoğlu'nun yeni partide istenmemesine ilişkin İsmail Saymaz, 'kurulacak parti liberal ağırlıklı, siz ise İslamcı bulunduğunuz ve Beşir Atalay sizi istemediği için' bilgisini verdi. Bunun üzerine Davutoğlu şunları söyledi:

Ben Müslümanım. Mesele sizin dediğiniz gibiyse. Bunu zul addederim. O arkadaşlara da bunu yakıştıramam. Beşir Bey benim dostumdur. Hiçbir arkadaşım konusunda benden kötü söz olmaz.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
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