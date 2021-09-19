Davutoğlu'ndan ittifak itirafı: Hep beraber hareket edeceğiz?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla ziyaretinde bir kahvehanede oturdu. Burada bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Erdoğan'ı devirmek için Millet ittifakı ile ortak olmaya var mısın?" diye sordu.

Davutoğlu, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla, hayalini kurduğu şey için terör sevici HDP dahil herkesle ittifak ettiğini itiraf etti:

"Hayırlısı inşallah. Hep beraber hareket edeceğiz."