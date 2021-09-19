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Siyaset Davutoğlu'ndan ittifak itirafı: Hep beraber hareket edeceğiz?
Siyaset

Davutoğlu'ndan ittifak itirafı: Hep beraber hareket edeceğiz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Davutoğlu, burada kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, hayalini kurduğu şey için HDP'de dahil herkesle ortak olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:35:00 - 2021-09-19 22:00:08

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla ziyaretinde bir kahvehanede oturdu. Burada bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Erdoğan'ı devirmek için Millet ittifakı ile ortak olmaya var mısın?" diye sordu.

Davutoğlu, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla, hayalini kurduğu şey için terör sevici HDP dahil herkesle ittifak ettiğini itiraf etti:

"Hayırlısı inşallah. Hep beraber hareket edeceğiz."

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