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Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım

Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda, "Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız" diye konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yalvarıyorum gelin konuşalım." ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:00
Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım

Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda konuştu.

AK Parti'nin temel değerlerinin değiştiğini öne süren Davutoğlu, "Yeni meydan okumalarla ilgili akademisyenlerle, siyasilerle ve derneklerle çalışma yürütüyoruz" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Hiçbir mevki beklentimiz olamaz"

Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız. Kimse bizi o kitlelerin ruhundan ahlakından soyutlayamaz ve ayıramaz.  Hiçbir mevki beklentimiz olamaz. İstanbul seçimlerinde 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde söylemde ahlakta siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır.

“Eğer tabanda bir kayma varsa...”

Hiçbir niyetimi ve düşüncemi saklamadım diyen Davutoğlu, “Bakınız partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünmüşse ciddi bir sıkıntı değildir. Bizim hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?” ifadelerini kullandı.

"Bugün susma vakti değildir"

Ahmet Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün susma vakti değildir. Kapılar kapılar ardında konuştuğumuz kapı önlerinde gerçekleri susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız."

"Yalvarıyorum gelin konuşalım"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu:

Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak. Yalvarıyorum gelin konuşalım. Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Bizi eleştirenler düşünmek zorunda” diye konuştu.

Yeni bir siyaset anlayışına dikkat çeken Davutoğlu:

Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı'ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur. Bu kopuşu çözmedikçe herhangi bir toparlanma olamaz. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var” dedi.

"Ortak tavır alma vakti geldi"

Ahmet Davutoğlu:

Adalet öylesine örselendi ki insanların hukuk sistemine güvenini sarsıyorlar. Adalet terazisi ölçer, ölçülmez. Adalet duygumuzu sarsacak her şey için ortak tavır alma vakti geldi. Ülkemiz çok yoğun bir ekonomik krizin içinde ciddi bir mücadele veriyor. Ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyoruz 2008'de olduğu gibi. Ekonominin başında ekonomiden anlayan insanlar vardı; vizyon vardı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:00
  1. İstanbul
  2. Yeni parti
  3. AK Parti
  4. Elazığ Gönül Dostları Buluşması
  5. Ahmet Davutoğlu

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