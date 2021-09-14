Davutoğlu'ndan Edremit'teki gösteriye dair skandal açıklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk kadınının zincire vurulduğu ve tesettürünü çıkardığı zaman özgürlüğüne kavuştuğunu savunan rezil gösteri Türkiye genelinde büyük infial uyandırdı. Vatandaşlar CHP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) ortak yaptığı skandal mizansene sert tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuya dair açıklama yaptı.

Davutoğlu, rezil gösteriye dair AK Parti'yi suçlayarak görüşlerini şöyle aktardı:

"Belli dönemlerde tepkisel trendler ortaya çıkar bunlar da başka eğilimlere hatta bazen gerilimlere yol açar. AK Parti iktidarının yanlışlıklarına duyulan tepki bir kesimde jakoben Kemalizmin tekrar uyanışına yol açabilir, jakoben Kemalizme duyulan tepki de geleneksel muhafazakâr kesimde tepkiselliğe yol açabilir. Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde önemli üç fay hattı var. Biri Kürt-Türk ekseninde etnik, biri Sünni-Alevi ekseninde mezhepsel, diğeri laik-dindar ekseninde dünya görüşü fay hattı. Makul siyasetçilerin geçmiş tecrübelerden ders almış insanların bu fay hatlarını doğru yönetmesi ve aşırı uçlardan kaçınmayı sağlamaları gerekir."

Failleri ağzına alamadı

Edremit’teki skandalı CHP ve ÇYDD ortaklaşa yaptı. Kemalistlerin rezil mesajına her kesimden sert tepki geldi. Davutoğlu da konuya dair tepki gösterdi. Ancak Davutoğlu’nun CHP ve ÇYDD’yi ağzına almaması ayrıca dikkat çekti. Kemalist cepheye şirin görünmeye çalışan Davutoğlu’nun, tesettüre saldıranlara dahi ağzını açamaması, zihniyetinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Ayrıca Akit TV’de katıldığı programda, “Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti” diyen Gelecek Partisi liderinin, Edremit’teki gösteri nedeniyle AK Parti’yi suçlayacak kadar düşmesi de tepkilere neden oldu.