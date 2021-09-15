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Siyaset Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler: Erdoğan gel derse...
Siyaset

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler: Erdoğan gel derse...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen Erdoğan sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Davutoğlu, program sunucusunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna "Görüşürüm" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:34:00 -
Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler: Erdoğan gel derse...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5 ekranlarında Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programına konuk oldu. Bu programda hem partisinin gidişatı hem de Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gelen soruya da çarpıcı bir cevap verdi.

"Beyaz sayfa açalım derse görüşürüm"

Davutoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna ilişkin şöyle konuştu: Görüşürüm, Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama iş birliği ilkesel bir konudur. İş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsinler temiz siyaset ama ciddi şekilde. Devletteki ailelerin etkisini dışarı alsınlar, alkışlarız. Sonuna kadar destekleriz.

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