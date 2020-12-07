Davutoğlu'ndan asgari ücret miktarı önerisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili önerisini paylaştı.

Davutoğlu, mevcut şartlarda asgari ücrete artık sadece "en düşük ücret" olarak bakmanın doğru olmadığını söyledi.

Davutoğlu, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 lira olarak belirlenmelidir. Böylece işveren üzerindeki yükü fazla artırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir. Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir."