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Siyaset Davutoğlu'ndan ahlaksız siyasetin en kral örnekleri
Siyaset

Davutoğlu'ndan ahlaksız siyasetin en kral örnekleri

Yeniakit Publisher
2024-05-31 10:09:00 -
Davutoğlu'ndan ahlaksız siyasetin en kral örnekleri

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Şikayetçi olmadığın Gezicilerin, sen başbakan iken şehid ettiği savcıyı anlat!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ahmet Davutoğlu’nun “etik siyaset yapacağız” diye çıktığı yolda, ahlaksız siyasetin en kral örneğini verdiği şu günlerde..

Hayır, sadece suçlamaları yapıp, içini doldurmadan geçmem..

“Dürüst siyaset yapacağız” diyerek AK Parti’den ayrıldığını, yeni parti kurduğunu ilan eden Ahmet Davutoğlu..

Eşinin başındaki örtünün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, cumhurbaşkanı adayı olarak destekledi, kendisi de, seçilirse eğer Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı olacağını söyleyerek seçime girdi!
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Hayatı boyunca mücadele ettiğini ileri sürdüğü CHP’nin listesinden, partidaşlarını milletvekili adayı yaptı..

Bu mu dürüst siyaset. Bu mu etik siyaset?

Bitti mi?

Bitmedi..

CHP listesinden milletvekili seçildikten hemen sonra istifa edip, Gelecek Partisi’ne geçtiler.. Yani hülle yaptıklarını itiraf ettiler.

Bitti mi?

Bitmedi..

10 milletvekili ile grup kuramadıkları için, SP’li 10 milletvekili ile biraraya gelip, SP çatısı altında grup kurduklarını ilan ettiler.. Siyasetin içine ettiler.. Kendi partilerinin internet sitesinde Gelecek partili gibi görünen isimler, Saadet Partisi’nin milletvekili olarak TBMM listesinde isimlerini yazdırdılar..

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