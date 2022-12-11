Davutoğlu'ndan adaylıkta "kukla" şartı: Ya kabul eder ya da...

Yetkin Report’un sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerinin kontrolünde olan "kukla" birini istediklerini alenen itiraf etti.

Davutoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz bir yönetim değil, yönetişim sistemi kuruyoruz. Kişilere değil, ilkelere bağlı. Üzerinde mutabık kalacağımız aday bunları kabul etmeli; etmezse tek başına seçime girebilir tabi. Ama bizim desteğimizle ve bizim adayımız olarak girecekse bir yıldır oluşturulan bu temel metinler ve oluşan zeminde mutabık kalmamız lazım. Bu vesayet değil. Göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan’ın kullandığı yetkileri aynı yöntemle kullanmasını kimse beklememeli. Ortak vicdan ve ortak akılla yürütmemiz gereken bu geçiş sürecinin yönetimini tek kişiye bırakamayız."