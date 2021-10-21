Davutoğlu'na şok! Topluca istifa ettiler

Gelecek Partisi Gaziantep İl Teşkilatı'nda hareketli günler yaşanıyor. Şahinbey ilçe Başkanı Yaşar Yapar'ın il yönetimi tarafından görevden alınmasına tepki gösteren çok sayıda partili istifa etti.

Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nde istifalar devam ediyor.

Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'ın, İl Başkanı Bekir Öztekin tarafından görevden alınmasına tepki gösteren çok sayıda partili, istifa dilekçesi sundu. Görevden alındığı konuşulan Yapar ise kendisinin daha önceden istifa ettiğini öne sürüyor.

İlçe yönetimiyle birlikte bıraktı

Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin, 11 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'a görevden el çektirildiğini açıklamıştı. Ardından Yaşar Yapar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri birlikte yaptığı basın toplantısında partiden ve görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

"Göreve geldiğimizden beri düşman görüyor"

Göreve geldiği günden bu yana İl başkanı Bekir Öztekin'in kendilerini düşmanı gibi gördüğünü belirten Yapar, görevden alındığı yönündeki iddialara da cevap vererek şunları söyledi:

"Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım birlikte bu yolla çıktık ve güzel işlere imza attık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimize yakışan bir ilçe binası açtık ve il başkanlığının yapmadığı programları ben ve arkadaşlarım ile birlikte yaptık. Ancak bunu yaparken bize destek olması gereken İl Başkanı Bekir Öztekin her zaman köstek oldu. Yetkisi olmadan beni görevden aldığına dair basında haberler çıktı.

"Önce biz istifa ettik"

Bunlar doğru değil. Öztekin'in bizim istifa edeceğimizi duyduktan sonra bir algı oluşturarak, 'ben görevden aldım' gibi haberleri basınla paylaştı. Öztekin'in böyle bir yetkisi yok. Şu ana kadar tarafıma Genel Merkez tarafından tebliğ edilmiş bir tebligat gelmedi. Biz kendi almış olduğumuz kararla istifa ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, arkadaşlarım da biz beraber geldik beraber gidelim kararını aldık."