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Siyaset Davutoğlu’na ağır darbe! Ankara il teşkilatının tamamı istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Ankara il teşkilatının tamamı istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı istifasını sundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:24:00 -
Davutoğlu’na ağır darbe! Ankara il teşkilatının tamamı istifa etti

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan çiçeği burnunda Gelecek Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor.

HDP’lilerin Genel Merkez açılışına davet edilmesinden dolayı geçtiğimiz günlerde Giresun İl Başkanı istifa etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyaret ettiği partiden bu sefer daha büyük bir istifa haberi geldi. Partinin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının hepsi partilerinden istifa etti.

İl başkanının yanı sıra il ve ilçe yönetimleriyle birlikte  mahalle teşkilatı da istifalarını sundu.

"Ahlaktan uzaklaştılar"

İstifa eden Gelecek Partisi Ankara İl başkanı Osman Hakan Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar."

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Kılıç “Kuruluşundan bugüne her aşamasında emeğim olan, büyük umutlarla yola çıktığım ve Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğüm Gelecek Partisi’nden parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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