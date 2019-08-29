Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa açıklaması! Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket eden AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti'den istifa etmediği belirtildi.

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti’den istifa etmediği öğrenildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti’den istifa ettiği yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Başçı yaptığı açıklamada, AK Parti’den istifa ettiği yönündeki haberlerin, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, istifa kararı alması durumunda şahsının kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.

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