Davutoğlu ve Babacan'a bu utanç yeter! O İslam karşıtından "aferin" aldılar

"Sırtını kimlere yasladığı" gün gibi ortada olan Yılmaz Özdil, Saraçhane'de yapılan "şov"u, "altılı masanın sırtını vatandaşa yaslaması" olarak nitelendirme aymazlığında bulundu.

Daha önce ağza alınmayacak hakaretler savurduğu altılı masa üyelerine bugün övgüler düzen Özdil, rahmetli Kadir Mısıroğlu üstadın "Dünya yuvarlak derlerdi ama, bu kadar yuvarlak olduğunu ben bile tahmin etmiyordum" sözlerini akıllara getirdi.

Özdil, Sözcü gazetesindeki vıcık vıcık yıkama-yağlama kokan yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Sırtını genel merkeze değil, işte böyle bizatihi vatandaşa yaslayacaksın.

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Meral Akşener işte bu yüzden Chp mitingi yaptı Saraçhane'de… Sosyal demokrat seçmenler işte bu yüzden Ahmet Davutoğlu'nu alkışladı, Ali Babacan işte bu yüzden Selahattin Demirtaş'ın adını haykırdı, Saadet Partisi işte bu yüzden İzmir Marşı eşliğinde geldi, Gültekin Uysal işte bu yüzden Nazım Hikmet'in güftesine tempo tuttu, siyasi yelpazenin tee iki ucu Ercüment Akdeniz'le Hüseyin Baş işte bu yüzden aynı otobüsün üstünde yanyanaydı, Saraçhane'de.

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Ekrem İmamoğlu'nu işte bu yüzden çok seviyoruz.

Cesaretle, basiretle, ne yapılması gerektiğini gösterdi Saraçhane'de."