  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Davutoğlu sildi ama, Alpay Özalan'dan kaçmadı! Çok fena madara oldu
Gündem

Davutoğlu sildi ama, Alpay Özalan'dan kaçmadı! Çok fena madara oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 21:55:00 - 2023-05-17 22:03:46
Davutoğlu sildi ama, Alpay Özalan'dan kaçmadı! Çok fena madara oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Davutoğlu'nun seçim sonuçları sonrası yaptığı paylaşımı silmesini tiye aldı. İşte Özalan'ın Davutoğlu paylaşımı:

''Ahmet Davutoğlu, bu paylaşımından sonra CHP'ye hiç oy kazandırmadan bu milletvekillerini aldığı için CHP seçmeni tarafından linç edildi. Paylaşımını sildi. Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl çarpıldığını seçmenlerinin görmesini istemiyor. Hesap Uzmanı ya o bakımdan!''

"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...
"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...

Medya

"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız
Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Medya

Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size
Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size

Medya

Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size

Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu
Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Medya

Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet
Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

Medya

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet


 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23