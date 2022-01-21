Davutoğlu masaya yumruğunu vurmuş! Zillet'te "sen varsın ben yokum" sürtüşmesi

AK Parti iktidarını devirmek ve MHP'nin de ortağı olduğu Cumhur İttifakı'na karşı galip gelmek için her türlü yalanı söyleyen, iftirayı atan, algı oluşturarak siyaset etiğini ayaklar altına alan Zillet İttifakı, daha ortaklarını bile memnun edemiyor. Sadece hükümeti devirmek için bir araya gelmeye çalışan, normal şartlarda birbirlerine düşman kesilen partiler, aralarında yaşanan sürtüşmeleri dahi halledemiyor.

Son olarak Gelecek Partisi'nin bir TV programından dışlanması, ittifaktaki son çatlak oldu.

Altı muhalefet partisinin ortak masasına ilişkin “Davutoğlu kriz çıkardı” iddialarının perde arkası belli oldu. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP), DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için dört aydır yaptıkları çalışmayı tamamladı. Çalışmanın genel başkanlara sunulmasının ardından hangi tarihte, nasıl açıklanacağı konuşulmaya başlandı. Bu sırada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “çalışmaları engelleyen bir kriz çıkardığı” iddia edildi. Kamuoyuna, “Ahmet Davutoğlu taleplerini sıraladı” şeklinde yansıyan olay, Cumhuriyet'in iddiasına göre şöyle gelişti:

CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’nin temsilcileri geçen 4 Ocak’ta muhalefet masasında oluşturulan ortak metnin ayrıntılarını anlatmak üzere bir televizyon programına katıldı. “Programın, salgın koşulları nedeniyle altı değil üç temsilci ile yapıldığına” ilişkin bilgiye yayında da yer verildi. “Kısmi temsilden rahatsız olduğu” belirtilen Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayıp “sitemde” bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, konu hakkında kurmaylarıyla yaptıkları görüşmelerde, “Programa salgın nedeniyle üç temsilci katıldı. Bu durum yayıncının tercihiydi. Masadaki genel başkan yardımcıları arasında ‘üçlü temsil’ bir görüş ayrılığı ya da kırgınlık yok” bilgisini aldı. Ardından Akşener, 6 Ocak’ta Davutoğlu’nu konutunda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da 11 Ocak’ta Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderler arasındaki ikili görüşmeler, kamuoyuna, “Muhalefet masasında çatlak”, “Davutoğlu kriz çıkardı” şeklinde yansıdı.

Bu gelişmelerin ardından muhalefet masası, bir hafta ertelenen toplantıyı yaparak ortak metne son şeklini verdi. Davutoğlu da toplantıdan bir sonraki gün Halk TV’den Fikret Bila’ya yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın başarısına vurgu yaptı. Kaynaklar, “muhalefet masasındaki genel başkan yardımcıları arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, dört aylık çalışmanın uyum içerisinde yürütüldüğünü” vurguladı.