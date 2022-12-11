Davutoğlu itiraf etti! "Benden her şey olur" Sadece "düşük profilli başbakan olmaz"mış..

AK Parti'nin altını oyup, ihanette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benden her şey olur ama düşük profilli başbakan olmaz" diyerek, hainlik dahil her şeyi yapabileceğini itiraf etti.