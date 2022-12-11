Davutoğlu itiraf etti! "Benden her şey olur" Sadece "düşük profilli başbakan olmaz"mış..
AK Parti'nin altını oyup, ihanette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benden her şey olur ama düşük profilli başbakan olmaz" diyerek, hainlik dahil her şeyi yapabileceğini itiraf etti.
Yeniakit.com.tr
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gazetecilere açıklamada bulundu.
Röportajı Euronews'te yayınlanan Davutoğlu, başbakanlık dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Davutoğlu, "Erdoğan bana başbakan ol ama başbakan gibi davranma dedi." iddiasını öne sürdü.
Ahmet Davutoğlu sözlerinin devamında hainlik dahil her türlü işi yapabileceğini ancak düşük profilli başbakan olamayacağını söyledi.
Kamuoyu Davutoğlu'na soruyor: Düşük profilli başbakanlık mı daha vahim bir durum, ihanet mi? AK Parti'nin altını oymak mı?