Davutoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak! ABD detayı şoke etti

Altılı Masa’da “altılı imza” önerisinin hâlâ tartışıldığını belirten İsmet Özçelik, Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu önerisiyle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. "Davutoğlu’nun hayalleri aklının önündedir. Ama belli ki güvendiği yerler var" ifadelerini kullanan Özçelik, "Altılı imzanın fikir babası ABD" dedi.

İşte Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki dikkat çekici yazısının ilgili bölümü:

"Altılı Masa’da “altılı imza” tartışılıyor.

Herkes tepkili.

Ağır ifadeler kullananlar var.

Parti tabanlarından gelen itirazlar…

Masa’daki parti yönetimlerini bunaltmış görünüyor.

Gelişmeleri uzaktan izleyenler…

Durumu anlamaya çalışıyor.

DAVUTOĞLU

Açıklamayı Davutoğlu yaptı.

Üstelik tane tane söyledi.

“Altılı Masa'daki liderler…

Cumhurbaşkanı ile aynı imza yetkisine sahip olacak.

Özellikle stratejik konularda…” dedi.

Arkasından da devam etti:

“Cumhurbaşkanı buna uymazsa kriz çıkar.

Meclis desteğini kaybeder.

Yeniden seçime gidilir…”

KILIÇDAROĞLU

Davutoğlu’nun hayalleri aklının önündedir.

Ama belli ki güvendiği yerler var.

(…) Sanki ittifak başka bir merkezde pişiriliyor.

KİM İSTEDİ?

“Altılı imza” uygulanabilir bir şey değil.

İşleri tıkayacak bir durum.

Devleti bilen kimse de razı olmaz.

Hele altı kişiyi tanıyanlar…

Kesinlikle kabul etmez.

Ne atama yapılabilir, ne iş yürür…

Peki “altılı imza” modelini kim istedi.

Altı partiden ulaştığım kişiler…

Net bir şey söylemediler.

Konuştukça onlar da merak etmeye başladılar.

ABD’NİN AĞZI YANDI

Gelişmeleri yakından izleyen…

ABD’nin faaliyetlerini iyi bilen…

Devlette kritik görevlerde bulunmuş bir isim şunları söyledi:

“Geçmişte ABD’nin ağzı çok yandı.

İktidara getirdiklerini kontrol edemedi.

Ülkelerin çıkarları ağır bastı.

Birçoğu kontrolden çıktı.

Bu kurduğu örgütler için de geçerli.

ALTIN HİSSE

Erdoğan Davutoğlu’nu görevden almıştı.

Başbakanlık gitti.

AK Parti Genel Başkanlığı bitti.

Amerikan derin devleti panik içindeydi.

Foreign Policy şöyle yazmıştı:

‘ABD, Ankara’daki adamını kaybetti!’

Şimdi işi şansa bırakmıyor.

Garantiye alıyor.

İstedikleri ittifak iktidara gelse bile,

Türk Devleti önemli.

Türkiye’nin çıkarına kararlara zorlayabilir.

Bunun için ‘adamlarına’ iktidarda,

‘Altın hisse’ verdiriyor.”

Israrla vurguladılar.

“Altı imza”nın fikir babası ABD. (…)"