Davutoğlu halasının kendisine oy vermeyeceğini anlattı! Halasını bile umursamaz tavırları 'pes' dedirtti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Davutoğlu, CHP listesinden seçime girmesinden dolayı halasının kendisine oy vermeyeceğini söylediğini belirterek, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum." dedi.

Kübra Par'ın, "Sonunda altınıza da oy vermem dedi mi halanız?" sorusunu cevaplayan Davutoğlu, "Tabi, tabi" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun halasının bile tepki gösterdiği durumu umursamayıp gülerek anlatması "pes" dedirtti.