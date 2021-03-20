Davutoğlu, fesat İstanbul Sözleşmesi'ne arka çıktı! Erdoğan'ı bakın ne ile suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye, büyük tepki toplayan, aile yapısını hedef alan fesat sözleşmeden kurtuldu. Milyonların sevinçle karşıladığı gelişme, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ise rahatsız etti.

Konu ile ilgili hazımsızlığını sosyal medyadan dile getiren Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, fesat İstanbul Sözleşmesi'nin amacının genelde aile bireylerine özelde ise kadınlara karşı şiddeti engellemek olduğunu ileri sürdü.

Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla büyük takdir toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise iktidarda kalmak için herkesi ve herşeyi gerektiğinde istismar ve feda etmekle suçlamaya kalktı.