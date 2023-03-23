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Siyaset Davutoğlu can sıkıntısından adaylık başvurusunu bizzat alıyor
Siyaset

Davutoğlu can sıkıntısından adaylık başvurusunu bizzat alıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:20:00 -
Davutoğlu can sıkıntısından adaylık başvurusunu bizzat alıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve zillet ittifakı üyelerinden Ahmet Davutoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi adaylık başvurularını parti genel merkezinde bizzat alıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van İl Başkanı Abdülhakim Karabıyık’ın adaylık başvurusu yaptığı esnada partisinin adaylık başvuru merkezine giderek müracaatını bizzat aldı.

Konuya ilişkin parti genel merkezinden yapılan açıklamada, “Milletvekili adaylık başvurularının başlamasıyla birlikte yoğun başvuruların yaşandığı partilerin başında Gelecek Partisi yer alıyor. Gerek ülke çapındaki il başkanlıkları ve Genel Merkez SKM bünyesinde oluşturulan adaylık başvuruları kabul merkezinde hummalı bir faaliyet gösteren parti yetkilileri, yapılan müracaatları özenle değerlendirerek işleme koyuyorlar” denilerek, Gelecek Partisi’nin revaçta olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı.

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