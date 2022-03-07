Davutoğlu bunu duymasın! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Savaş Ukrayna'da kriz bizde" diyerek AK Parti hükümetini hedef almıştı. Davutoğlu dünyada her şeyin güllük gülistanlık olduğunu iddia etse de Avrupa'da gaz fiyatları tarihi seviyeye ulaştı!..
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.
Savaş Ukrayna'da, kuyruklar bizde
CHP'nin kuyruğuna takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaptığı açıklamada, "Halk sıkıntısını anlattıkça, 'Dünyada savaş var' diyorlar. Savaş Rusya ve Ukrayna'da ama orada kriz yok. Yaşananların nedeni iktidar. Cumhurşkanı 'eski Türkiye, eski Türkiye' diye diye bugün hepimizi 1970'li yılların ekonomik tablosuna geri döndürdü." ifadelerini kullanmıştı.