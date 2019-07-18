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Davutoğlu bugün açıklama yapacak!

AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün bir TV kanalına çıkıp açıklama yapacağını söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:26
Davutoğlu bugün açıklama yapacak!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Selçuk Özdağ, dün TV5'te Düşünme Vakti programına katıldı. Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun bugün bir televizyon programına çıkacağını söyledi.

Özdağ, programda yaptığı açıklamasında “Sayın Davutoğlu, yarın (18 Temmuz) saat 10'da televizyon programına çıkacak. Bütün Türkiye'yi, o yayını dinlemeye ve yayın üzerine yorum yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Davutoğlu manifestosyla birlikte bir çıkış yapmıştı. Yayınlanan manifesto Türkiye'de oldukça ses getirdi. Hatta bir noktada "korkuların dizayn edilmesine vesile oldu kendisi" tırnak içinde söylüyorum bunu. Ardından da çeşitli şehirler de konuşmalar yaptı. Ankara'da bir konferans vermişti ardından yine Ankara'da bir iftar programına katılarak konuşma yaptı. Daha sonra Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen iftar programlarına katılarak birer konuşma yaptı. En son geçtiğimiz günlerde Elazığ'da Gakkoşlar Diyarı'nda bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi.

Bugün konuşacak

Davutoğlu'nun Elazığ konuşması adalete yapmış olduğu bir vurgu ve devlet nizamının liyakat esasına uygun bir şekilde dizayn edilmesine karşı yaptığı vurguları çok fazla Türkiye'de markest getirdi. Ve Sayın Davutoğlu'da yarın (18 Temmuz) bir televizyon programına çıkarak orada üç gazetecinin sorularına cevaplayacağı bir programa katılacak. Program saat 10:00'da. Bütün Türkiye'yi Sayın Davutoğlu'nu dinlemeye ve yapacağı açıklamalar üzerine yorumlar yapmaya yapılan yorumlar üzerinden de Türkiye'yi yeniden konuşmaya davet ediyorum.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:26
  1. Manisa
  2. Konya
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. Selçuk Özdağ
  7. AK Parti
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. TV5

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