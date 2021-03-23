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Gündem Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Sizi buna iten sebep nedir?
Gündem

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Sizi buna iten sebep nedir?

Gazeteci-yazar Latif Şimşek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:30:00 -
Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Sizi buna iten sebep nedir?

Gazeteci-yazar Latif Şimşek'ten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tokat gibi bir soru geldi.

"AK Parti yerine, sizi CHP'nin safına iten sebep nedir?"

Latif Şimşek, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Karamollaoğlu, elbette Ak Parti'yi ve icraatlarını eleştirebilirsiniz. Peki CHP'de eleştireceğiniz daha çok şey yok mu? 'Var' dediğinizi duyuyorum. Öyleyse, daha çok ortak noktanız olan AK Parti yerine, sizi CHP'nin safına iten sebep nedir?"

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