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Davutlar’da Fuat Akdoğan coşkusu

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan üçüncü mitingini Davutlar’da gerçekleştirdi.

24 Mart 2019 Pazar 15:07
Davutlar’da Fuat Akdoğan coşkusu

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan üçüncü mitingini Davutlar’da gerçekleştirdi. Soğucak ve Ege Mahallesi’nin ardından bu kez Davutlar halkıyla buluşan Fuat Akdoğan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin kişiye seslenen Fuat Akdoğan, “ Göreve gelir gelmez Kuşadası’nın her noktasına, Kuşadası’nda yaşayan her kişiye sahip çıkacağız. Hiçbir kimse hiçbir bölge üvey evlat olmayacak “ dedi.


Davutlar Meydanı’nda yüzlerce kişi tarafından karşılanan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan’a destek verenler arasında geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün ile Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım’ın da bulunması dikkat çekti. Kürsüye Altungün ile birlikte gelen Fuat Akdoğan, verdiği destek için Altungün’e teşekkür etti. Mitingde konuşan Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Esat Altungün ise “ Davutlar 5 yıldır ihmal edildi, sizi arayıp, sormadılar. Bu ilgisizliğin, hizmetsizliğin ve yatırımsızlığın son bulması için oylarımızı Sayın Akdoğan’a vermeliyiz. Sizlerden Akdoğan için destek istiyorum dedi.


Konuşmasına alkışlarla başlayan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan ise Kuşadası’nın, Davutlar’ın, Güzelçamlı’nın ve köylerin 5 yılda sorunlar yumağı haline geldiğini belirterek, “ Kuşadası’nın kaderi bu değil. Bu kötü gidişe dur demek için aday oldum. Hep birlikte sizlerin desteğiyle Kuşadası’nı, Davutlar’ı yeniden zirveye taşıyacağız “ dedi. Konuşmasında projelerini de anlatan Fuat Akdoğan, “ 50 yıllık bir planlama yaptık. Göreve başladığımız günden itibaren planlı bir çalışma ile tüm sorunları çözeceğiz. Bize güvenin. Sizi üvey evlat olmaktan kurtaracağız. Her gittiğim yerde tıpkı burada, Davutlar’da olduğu gibi bana “ Biz üvey evlat mıyız ?“ diye soruyorlar. 5 yıldır herkes dışlanmış, kimse arayıp, sormamış. Buradan soruyorum gidilmeyen her yere gideceğiz, her yere hakettiği hizmeti, yatırımı getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıl önceki seçimde büyük sözler verdi, büyük vaatlerde bulundu. Kuşadası’na çağ atlatacağız dediler ama 5 yıl boyunca hiçbir hizmet ve yatırım yapmadılar. 5 yıl boşa geçti. Davutlar’a yapmadıkları ortada, tutmadıkları sözleri ortada. Davutlar hala fosseptiğe mahkum. Hedefimiz iktidar ile birlikte hükümet desteğiyle, devlet desteğiyle Kuşadası’nın tüm sorunlarını çözmek. Seçime giriyoruz, hala daha Davutlar’da Güzelçamlı’da sokaklara kanalizasyonlar akıyor. Hala daha en küçük yağmurda her yeri su basıyor. 5 yıl önce söz verdiler, Kuşadası’nı ileri götürecekleri yerde geriye götürdüler. Her söyledikleri yalan çıktı, bizleri aldattılar. Halkı aldatanlara gereken cevabı sandıkta vereceksiniz. Hizmetsiz ve ilgisiz çeken 5 yılın hesabını 31 Mart’ta halkımız bunlara soracaktır. Kimse dışlanmayacak, Davutlar başta olmak üzere Kuşadası’nın her noktasına sahip çıkacağız “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:07
  1. doğa

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