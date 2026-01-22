  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Davos'ta yangın paniği
Dünya

Davos'ta yangın paniği

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında, Kongre Merkezi yakınlarında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle alan geçici olarak tahliye edildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.

ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi.

Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

