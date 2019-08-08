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David Luiz, Arsenal'a imza attı

- İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:37
David Luiz, Arsenal'a imza attı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:37
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