David Keynes kimdir? David Keynes nereli? David Keynes gerçekte kim?

FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla yurtdışında firar olan FETÖ'cü isimler tek tek paketlenerek Türkiye'ye getirilmeye devam ederken, ByLock'un lisans sahibi David Keynes’in Türk adaletine teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı. FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

David Keynes kimdir?

David Keynes, Mart 2014’ten bu yana ByLock programının patentini elinde bulunduran kişi. Hürriyet’in haberine göre, David Keynes’in aslında Türk asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu, ABD’ye gittikten sonra ABD vatandaşlığına geçerek ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

David Keynes'in gerçek adının Alparslan Demir olduğu ileri sürülmüştü. Pasaportundaki kayıtlara göre, Keynes, 2016 yılında ocak ayından itibaren üç kez Türkiye’ye giriş yapmış. En son 17 Haziran’daki girişinin ardından yaklaşık iki ay Türkiye’de kalmış ve darbe girişiminden sonra 7 Ağustos’ta (hakkında çıkan ‘ByLock’un patent sahibi olduğuna’ yönelik haberlerin de ardından) hiçbir zorlukla karşılaşmadan ülkeyi terk edebilmiş.

ByLock, Eylül 2014’e kadar App Store’da, Mart 2015’e kadar Google Play’de kullanımda kalmış. Murat Yetkin de, 13 Eylül’de Hürriyet’te yayımlanan haberinde, MİT kaynaklarına dayanarak MİT’in ByLock’un şifrelerini Ocak 2016’da kırdığı, FETÖ’cülerin de bu tarihten sonra ByLock’u kullanmayı bırakarak Eagle sistemine geçtiği bilgisini vermişti.