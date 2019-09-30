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Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası AFAD'da yapılan toplantıya gitmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Valilik arasında yaşanan gergin tartışma giderek büyüyor. İBB'den yapılan açıklamada, idari makamların çelişkili olduğu ve İmamoğlu'nun hedef gösterildiği belirtildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. İBB'den ve Valilik'ten çıkan haberlerle ilgili sürekli karşılıklı açıklamalar gelmişti. Bugün İBB'den tekrardan açıklama yapıldı. Açıklama metninde Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı ve idari makamların çeliştiği ifade edildi.

"Hedef gösteriyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Zorunlu açıklama' başlığıyla açıklama yapıldı. Açıklamada idari makamların çeliştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyu karşısında hedef gösterildiği aktarıldı.

İşte İBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ertesi günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıklamıştı. İmamoğlu "Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Bunu ispat etsinler. Desinler ki, 'Biz İmamoğlu'nu aradık'. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım" demişti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Valilik: Katılması görevdir

İmamoğlu'nun, "AFAD toplantısına davet edilmedim" iddiasına Valilik'ten açıklama gelmişti. Açıklamada, "İBB Başkanı'nın bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur. İmamoğlu tarafından yapılan "Davet edilmedim" şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Soylu: Ekrem Bey'i davet etmedim

Bugün gazeteci Fatih Altaylı kaleme aldığı köşe yazısında Süleyman Soylu'yla arasında geçen deprem toplantısını aktarmıştı. Konuyla ilgili gazeteci Altaylı'ya açıklama yapan Soylu, "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş" dedi.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Süleyman Soylu
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • osmanosman1 sa önce
    anlaşılıyor ki bütün iktidar tarafı İstanbul un elden gitmesini hazmedemediler.her gün imamoğluile uğraşıyorlar.eski belediye başkanları medyayı bu kadar meşgul edermiydi?
  • ataata1 sa önce
    ya bırakın bu tipitipi yaaa.... hedef olsa noluur olmasa nolur??? bi b.k değil afedersiniz. hani bin dairesi olsa fizana belediye başkanı olsa anca papucumun derdi olur....
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    sandalye kırık mıydı yoksa imamoğlu mu kırdı?
  • öküz aliöküz ali1 sa önce
    demek oluyorki ekrem in davet edilmedigi ortaya cıkiyorbundan

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