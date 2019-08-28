Datçalı kadınlar, kadına şiddete tepki için yürüdü
Datça Kadın Platformu üyeleri, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için “Yasta değil isyandayız” sloganıyla yürüyüş düzenledi.28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:56
Datça Kadın Platformu üyeleri, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için “Yasta değil isyandayız” sloganıyla yürüyüş düzenledi.
Ellerinde taşıdıkları dövizlerle Şenkaya Kavşağı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen kadınlar adına konuşan Datça Kadın Platformu üyesi avukat Gülhan Keleş, “Temmuz ayında 31 günde 31 kadın öldürüldü. Ağustosu saymadık. Kahroluyoruz ölülerimizi saydırıyorlar bize. Sadece Ağustosun son üç dört gününde: kızının gözünün önünde katledilen ve sadece ölümü seyredilen Emine Bulut’la birlikte 23 Ağustosta Emine Noyan Patnos’ta kocası tarafından öldürüldü. Yine 23 Ağustosta Konya’da 3 çocuk annesi Tuba Erol 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 24 Ağustos 3 çocuk annesi Güldane doğum sonrası hastane yatağında dövülerek bıçaklandı. 25 Ağustos Samsunda Engelli anne kızıyla birlikte boşandığı kocası tarafından öldürüldü. Daha dün Konyada Yadigar Taşdelenoğlu 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldü. Hepsi ve Emine Bulut, kadın düşmanı politikalar yüzünden öldü ve daha yüzlercesi. Kırıklale de yaşanan ve kanımızı donduran cinayette Emine Bulut’un ‘Ölmek istemiyorum’ diye bağırışı, 10 yaşındaki çocuğun ‘Anne lütfen ölme” diyen yakarışı kulaklarımızda çınlıyor. Kadınlar ölmek istemiyor. Biz O, 10 yaşındaki çocuklara adalet borçluyuz. Biz, Datçalı kadınlar diyoruz ki; İstanbul sözleşmesi uygulansın 6284 sayılı kanun koruması tam sağlansın. Biz, bir kişi bile eksilemeyeceğiz, öfkemizle hıncımızla, kadın düşmanı politikalara karşı duracağız. Bizler kadın hakları savunucuları; mahkeme salonlarında ‘Anne lütfen ölme’ diyen çocuğun çığlığı olacağız. O çığlık adaleti getirinceye kadar adliye koridorlarında çınlayacak” dedi.
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