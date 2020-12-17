Datça’da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler AFAD

Son dakika gelişmesine göre, AFAD, saat 16:36’da Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıklandı. Deprem, Muğla ve Bodrum'da da hissedildi. Yunanistan'ın Lasithi bölgesi de depremden etkilendi. Depremin derinliğinin 5.54 km olduğu ifade edilirken Datça ve çevre ilçelerden herhangi bir olumsuz ihbar şimdiye kadar yapılmadı.

AFAD son deprem haritası