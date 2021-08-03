Datça depremi yıkılan bina var mı? Son depremler AFAD

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olmuz durum ihbarı gelmediği öğrenildi.

Datça’da bu aralar ardı ardına depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, deprem saat 02.00’de ve 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşmişti. 4.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Datça’ya uzaklığı 44.22 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.