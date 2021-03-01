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Ekonomi DASK’tan yüzde 100 sigortalılık çağrısı
Ekonomi

DASK’tan yüzde 100 sigortalılık çağrısı

Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 07:57:00 -
DASK’tan yüzde 100 sigortalılık çağrısı

Turgut, vatandaşları Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya davet etti. Sigortalılık oranının yüzde 57’den yüzde 100’e çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Turgut, şöyle konuştu: “Zorunlu Deprem Sigortası’nın afete karşı alınacak en etkili finansal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak sigortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolumuz var.”

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