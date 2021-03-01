DASK’tan yüzde 100 sigortalılık çağrısı
Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.
Turgut, vatandaşları Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya davet etti. Sigortalılık oranının yüzde 57’den yüzde 100’e çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Turgut, şöyle konuştu: “Zorunlu Deprem Sigortası’nın afete karşı alınacak en etkili finansal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak sigortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolumuz var.”