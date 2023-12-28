  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne doğal gaz ne petrol ne de kömür! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu, ABD hemen kapımızı çaldı

İmam hatip öğrencilerinden dabke dansı

İsrail gazetecileri katlediyor! 83 günde 105 basın mensubunu öldürdü

İYİ Parti’nin Ankara adayına dair kulisler sızdı! ‘Parti bedel ödemek zorunda kalabilir!’

Asgari ücreti bilmişti! Bu kez en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

4.5 yıldır nerelerdeydin İmamoğlu? ‘Yalantram’ Seçimler yaklaşınca proje uydurmaya başladılar ‘Anadolutram’

Dünya devi Rolls-Royce’tan “Türkiye” bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Günlerce dağ bayır dolaştı, sonunda külçe külçe altın buldu! “Bölgede 2 milyon kilo daha var” iddiası: Defineciler oraya akın etti

Milyonlarca emekliye çok büyük şok! Kara haber tüm Türkiye’ye duyuruldu

İşte son rakamlar: Altında rekor üstüne rekor!
Ekonomi DASK’lı sayısı arttı kasko yerinde saydı! Trafik sigortasında primler yükseldi
Ekonomi

DASK’lı sayısı arttı kasko yerinde saydı! Trafik sigortasında primler yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 16:22:21 - 2023-12-28 16:22:21
DASK’lı sayısı arttı kasko yerinde saydı! Trafik sigortasında primler yükseldi

Kasko yaptıranların yüzde 46’sını İstanbullular oluşturdu. Sağlık, trafik ve seyahat sigortalarında ise ilginç veriler ortaya çıktı.

2023 yılı sigorta sektörü açısından son derece hızlı geçti. Enuygunsigorta.com’un Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, 2023 yılına dair DASK, kasko, sağlık, trafik ve seyahat sigortalarıyla ilgili verileri paylaştı.

2023 yılında Enuygunsigorta.com üzerinden kasko adetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 54’lük bir artış yaşandığını, kasko yaptıranların yüzde 46’sının İstanbul’da olduğunu söyleyen Özdoğan, İstanbul’dan sonra en çok kasko yaptırılan illerin sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olduğunu belirtti.

Elektrikli araçların sayısı yavaş da olsa artıyor

Enuygun verilerine göre kasko yapılan araçların yüzde 32’sinin 1- 4 yaş aralığında, yüzde 26’sının ise 5-8 yaş aralığında olduğu bilgisini veren Özdoğan, sıfır araçlara yapılan kasko oranının ise yüzde 4'te kaldığını belirtti ve “Kasko yaptırılan sıfır araçların yüzde 21’i elektrikli araç. Yeni araç satışlarında elektrikli araçların tercih edilmeye başlandığını görüyoruz” dedi.

Seyahat sağlık sigortası satın alanların yüzde 50'si 25-42 yaş aralığında ve 25-30 yaş aralığı tüm seyahat edenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Özdoğan, Özel Sağlık Sigortasına göre daha ekonomik primlerle satın alınabilen bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranların sayısının 2023 yılında geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 12 büyüdüğünü belirtti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DASK’ta 15 puanlık artış

6 Şubat depreminin de etkisiyle bu yıl deprem sigortasına yönelim oldu. DASK’ta sigortalılık oranı 2022’de yüzde 43 iken 2023’te bu oran yüzde 58 oldu. Tüm Türkiye’de DASK’lı konutların yüzde 38’i Marmara, yüzde 18’i Ege bölgelerindeyken yüzde 2 ile en düşük sigortalı konut oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor.

Trafik sigortasında prim artışı yüzde 40

Trafik sigortasında tarife, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen tavan primler ile yönetiliyor. 2023’te ortalama prim artışı yüzde 40 civarında gerçekleşti. Ayrıca her yılbaşında olduğu gibi trafik limitlerindeki artış 2024 yılı için şöyle uygulanacak: Karşı tarafa verilen maddi hasar limiti 120 bin iken 1 Ocak 2024 itibari ile 200 bin TL olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23