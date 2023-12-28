DASK’lı sayısı arttı kasko yerinde saydı! Trafik sigortasında primler yükseldi

2023 yılı sigorta sektörü açısından son derece hızlı geçti. Enuygunsigorta.com’un Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, 2023 yılına dair DASK, kasko, sağlık, trafik ve seyahat sigortalarıyla ilgili verileri paylaştı.

2023 yılında Enuygunsigorta.com üzerinden kasko adetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 54’lük bir artış yaşandığını, kasko yaptıranların yüzde 46’sının İstanbul’da olduğunu söyleyen Özdoğan, İstanbul’dan sonra en çok kasko yaptırılan illerin sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olduğunu belirtti.

Elektrikli araçların sayısı yavaş da olsa artıyor

Enuygun verilerine göre kasko yapılan araçların yüzde 32’sinin 1- 4 yaş aralığında, yüzde 26’sının ise 5-8 yaş aralığında olduğu bilgisini veren Özdoğan, sıfır araçlara yapılan kasko oranının ise yüzde 4'te kaldığını belirtti ve “Kasko yaptırılan sıfır araçların yüzde 21’i elektrikli araç. Yeni araç satışlarında elektrikli araçların tercih edilmeye başlandığını görüyoruz” dedi.

Seyahat sağlık sigortası satın alanların yüzde 50'si 25-42 yaş aralığında ve 25-30 yaş aralığı tüm seyahat edenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Özdoğan, Özel Sağlık Sigortasına göre daha ekonomik primlerle satın alınabilen bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranların sayısının 2023 yılında geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 12 büyüdüğünü belirtti

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DASK’ta 15 puanlık artış

6 Şubat depreminin de etkisiyle bu yıl deprem sigortasına yönelim oldu. DASK’ta sigortalılık oranı 2022’de yüzde 43 iken 2023’te bu oran yüzde 58 oldu. Tüm Türkiye’de DASK’lı konutların yüzde 38’i Marmara, yüzde 18’i Ege bölgelerindeyken yüzde 2 ile en düşük sigortalı konut oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor.

Trafik sigortasında prim artışı yüzde 40

Trafik sigortasında tarife, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen tavan primler ile yönetiliyor. 2023’te ortalama prim artışı yüzde 40 civarında gerçekleşti. Ayrıca her yılbaşında olduğu gibi trafik limitlerindeki artış 2024 yılı için şöyle uygulanacak: Karşı tarafa verilen maddi hasar limiti 120 bin iken 1 Ocak 2024 itibari ile 200 bin TL olacak.