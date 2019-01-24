Darüşşafaka'dan Okunsky için başsağlığı mesajı



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pırlanta kalpli 'Saşa'yı kaybettik! 1998-1999 ve 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen Okunsky'nin aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Daçka'nın efsane kadrolarında yer alan eski oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.