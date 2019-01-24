Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İspanyol ekibini ağırlayacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak. Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-siyahlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda başarılı bir performans sergileyemedi. Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 16 takım arasında son sırada yer aldı. Baskonia ise 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Baskonia 82-56 kazanmıştı.

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