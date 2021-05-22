Darüşşafaka bursluluk sınavı başvuru sayfası | Anne ve/veya babası vefat eden çocukların 8 yıl boyunca ücretsiz olarak eğitime devam ettiği Darüşşafaka, öğrencileri bursluluk sınavıyla kabul ediyor. 30 Mayıs’ta yapılması gereken bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman ayın kaçında?

Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavına kimler girebilir?

Darüşşafaka 30 Mayıs’ta yapılması gereken sınavın 20 Haziran’a ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, pandemi nedeniyle 20 Haziran Pazar gününe ertelendi. 20 Haziran 2021, saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek” denildi.

20 Haziran'da gerçekleşecek sınavın son başvuru tarihi ise 14 Haziran 2021.

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