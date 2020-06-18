Anne ya da babası hayatta olmayan meddi güçlük çeken çocukların girebildiği Darüşşafaka sınavı başvuruları 2 Ocak 2020'de başladı. Sınava son başvuru tarihi ise 22 Haziran Pazartesi. İşte, detaylar.

Darüşşafaka sınavı ne zaman başvuru tarihi

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka sınavı hangi illerde yapılacak?

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 24 şehirde yapılacak.

Darüşşafaka sınavı başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

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