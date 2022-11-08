Darülaceze Şehri gün sayıyor

İstanbul Arnavutköy'de inşası devam eden Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin, mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı kompleks, 1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak hayata geçirilecek.

Yaklaşık 1000 yatak kapasiteli olacak

Yassıören Mahallesi'nde, 150 bin metrekare üzerine, yatay mimari şeklinde planlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesisten oluşacak.

Komplekste odalar bir, iki, üç ve dört kişilik olacak şekilde tasarlandı. 320 kişi kapasiteli sağlıklı yaşlı birimi, 274 kişi kapasiteli yatağa bağımlı yaşlı birimi, 154 kişi kapasiteli alzheimer ve demans birimi ile 180 kişi kapasiteli bağışçı biriminin yer alacağı komplekste, ayrıca sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile 500 kişilik konferans salonu bulunacak.

Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitnes, fizik tedavi ve hamamın yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde, peyzaj alanında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlenecek. Yerleşke içerisindeki ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak.

Komplekste 23 bloka ek olarak 500 kişilik cami ile kilise ve havra da yer alacak.

Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda kullanılabilecek, 400 yatak kapasiteli 5 blok imkanı sağlanabilecek 19 bin metrekarelik bir rezerv alan bulunacak. Bu alana ek olarak yine ihtiyaç halinde konut, lojman ve konaklama mekanları yapılması için yaklaşık 12 bin metrekare rezerv alan daha ayrılacak.